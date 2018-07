Pilotos respondem se estão preparados para ser pai

SPA-FRANCORCHAMPS - Desde o dia 29 de julho Felipe Massa não é o único piloto com filho na Fórmula 1. Ele é pai de Felipinho, de 3 anos. O francês Romain Grosjean, da Lotus, teve também um menino, Sacha, com a repórter da TF1, a TV francesa, Marion Julles, nascido em Paris. E ontem, no circuito de Spa-Francorchamps, onde amanhã começam os treinos livres do GP da Bélgica, foi o primeiro dia em que o piloto francês se encontrou com a imprensa.

Estavam na coletiva além de Grosjean outros três franceses, Jean Eric Vergne, da Toro Rosso, Charles Pic, Caterham, e Jules Bianchi, Marussia. O holandês Guiedo van der Garde, da Caterham, e o tricampeão do mundo, Sebastian Vettel, da Red Bull, foram também convocados pela FIA para a entrevista. E todos responderam sobre se sentiam prontos para ser pai.

Vettel disse: "Não sei, talvez. Penso que de qualquer maneira não é algo que necessite de muito tempo para ser realizado. E nesse aspecto sinto-me preparado". Depois da risada de todos, foi a vez de Vergne: "Seguindo esse raciocínio de Seb (Vettel), estarei pronto para fazer o trabalho, mas sem os seus desdobramentos".

Garde brincou com os cabelos de Vettel, sempre motivo de gozação entre os colegas, pelo volume formado quando mais longos. "Acho que quando Seb tiver seu menino ou menina terá os seus cabelos (risos). No meu caso conheço minha namorada há muito tempo e vamos nos casar este ano. Esperaremos mais alguns anos."

Vettel o interrompeu: "Ainda estamos nos treinos livres", disse. O jovem Bianchi, 24 anos recém-completados, comentou: "Não me sinto preparado, mas estou praticando, praticando, praticando". O único que seguiu os mandamentos de não ser espontâneo, exigência maior das equipes, foi Pic: "Estou focalizado apenas nas corridas".