Pilotos se ajoelham em protesto contra o racismo antes do GP da Áustria

A atual temporada da Fórmula 1 tem seu início neste domingo com o GP da Áustria e, antes mesmo do início da corrida, pilotos e membros das equipes se ajoelharam em manifestação antirracista que tem tomado conta do mundo depois da morte de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos.

A F-1, por meio de seu Twitter oficial, divulgou o vídeo em que mostra o protesto. Vestindo camisas com a frase "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), os pilotos se ajoelharam em frente à linha de chegada, que também trouxe a mensagem "End Racism" (Fim ao Racismo). Lewis Hamilton, atual campeão da categoria e um dos atletas mais ativos na causa, liderou o movimento.

Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, larga na pole position após quebrar o recorde da pista no treino deste sábado. O britânico vem logo em seguida, na segunda posição, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, vem na 3ª posição.

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020