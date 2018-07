Pilotos se preparam para as 500 milhas de Interlagos de motovelocidade

SÃO PAULO - Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro o autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe a prova das 500 Milhas de Interlagos. A prova foi criada em 1970, faz parte das comemorações do aniversário da cidade e é formada por equipes com no mínimo dois e no máximo quatro pilotos que se revezam ao longo de seis horas.

Durante os próximos dias a agenda dos participantes é de preparação para a corrida. A PRT Bardhal, campeã da edição passada, é a equipe a ser batida. “Estamos treinando a parte física e estaremos prontos para a corrida. Vamos com tudo em busca do bicampeonato”, declara o paranaense de 30 anos, Alan Douglas, integrante da equipe, ao lado dos pilotos Alecsandre Brieda de Grandi (Doca) e Nickolas Iatauro.

A equipe Zona Sul Motors MV Augusta também entrará na briga pelo título e participará da prova com dois pilotos: Christian Nagao e Guto Figueiredo. “Estamos com várias estratégias para tentar vencer. A preparação está boa e estamos confiantes, afinal tudo pode acontecer”, declara o paranaense Nagao, piloto de 38 anos e que corre desde o ano passado.

A prova é aberta ao público, que pode reservar o lugar no autódromo pelo site (www.500milhasbrasil.com.br/ingressos).