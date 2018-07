Pilotos veem São Paulo como 'padrão' em pista de rua

SÃO PAULO - Com discurso semelhantes, o australiano Will Power e o norte-americano Ryan Hunter-Reay não pouparam elogios ao recapeamento e mudanças feitas no circuito de rua do Anhembi, onde será realizada neste domingo a etapa de São Paulo da Fórmula Indy. Para ambos, a pista paulistana deverá virar uma "referência" em relação aos circuitos de rua onde são realizadas provas da categoria.

"Eu tenho que dizer que o recapeamento foi fantástico e este é o padrão para as pistas de rua. Fiquei impressionado. Tive um dia sensacional, a classificação foi muito boa", afirmou Power, que faturou a pole para a etapa de São Paulo neste sábado e venceu a corrida no Anhembi no ano passado.

Os elogios foram repetidos por Hunter-Reay, que previu uma prova emocionante por conta das características do circuito paulistano. "Fizeram um trabalho muito bom, estamos na frente e quero correr logo nessas ruas. A pista está sensacional, o trabalho foi excelente, deveriam se orgulhar disso. Quero correr novamente aqui, estamos ansiosos, os pilotos vão fazer grande diferença. Espero uma boa corrida", disse.

Hunter-Reay acredita que o trabalho dos organizadores da corrida de São Paulo mostra o comprometimento da cidade em receber a Fórmula Indy por muitos anos. "Quando você como piloto vê esse trabalho que foi feito, só pode esperar estar aqui por muitos anos. É um padrão para os circuitos de rua", elogiou, deixando no passado a desconfiança dos pilotos com o circuito de rua do Anhembi por conta dos problemas enfrentados na prova de 2010.

