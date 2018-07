Piquet detona a Fórmula 1 atual: 'É tudo muito confuso'

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet esteve em Interlagos nesta quinta-feira e, como sempre, foi irreverente e crítico ao comentar do automobilismo atual. Acompanhado dos filhos e também pilotos Nelsinho e Pedro, disse que não gostaria de correr na categoria e mostrou não estar empolgado com a chegada do brasileiro Felipe Nasr, recém-anunciado pela Sauber para o ano que vem.

Piquet criticou o uso da asa móvel, recurso que pode ser ativado em determinadas partes dos circuitos para ganhar velocidade quando um piloto está a menos de segundo de diferença do outro. "Quem está meio segundo atrás, abre a asa móvel e passa, acabou. Pior ainda essa história dos pneus, nunca é constante. De repente um passa o outro porque acabou de entrar no box. É tudo meio confuso para mim", disse. "Preferia no meu tempo, quando você tinha essa coisa de programar a ultrapassagem, pegar o vácuo."

O campeão mundial em 1981, 1983 e 1987 ainda lamentou que atualmente os pilotos não precisam mais entender do funcionamento do carro, pois possuem muitas informações da equipe e precisam apenas guiar, mesmo sem compreender a parte mecânica. "Você pode ser um total imbecil de não saber como funciona um motor, mas se o cara for rápido e não errar, ele faz o serviço dele. Antes de o piloto abrir a boca, eles já sabem tudo o que está acontecendo. É bem mais rápido", comentou.

O ex-piloto preferiu ser cético ao comentar sobre a chegada de Nasr, que fará o Brasil voltar a ter dois representantes na categoria pela primeira vez desde 2012. Segundo Piquet, faltou ao novato ao longo da carreira ter mais oportunidades de competir contra pilotos experientes. "Na Fórmula 1 não tem bobo, os caras são espertos", alertou. O brasiliense de 22 anos compete na GP2 e passou a temporada de 2014 também como piloto de testes da Williams.