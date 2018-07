Piquet e Di Grassi conquistam pódio em Mônaco na Fórmula E

O famoso circuito de rua de Montecarlo, em Mônaco, recebeu neste sábado a sua primeira prova da Fórmula E, nova categoria de monopostos elétricos. Sobrinho do piloto que mais brilhou lá, Bruno Senna sofreu acidente visualmente impressionante logo na primeira volta. O carro do brasileiro "decolou", tirando as quatro rodas do chão e expondo todo o assoalho. Senna saiu ileso.

A vitória ficou com o suíço Sebatien Buemi, primeiro piloto a vencer duas provas na temporada - cada uma das seis primeira etapas teve um ganhador. Em um circuito mais curto do que o utilizado pela Fórmula 1, o piloto da Renault praticamente não foi incomodado, vencendo de ponta a ponta.

A disputa mais emocionante foi pelo segundo lugar. Nelsinho Piquet largou em quarto, passou o belga Jerome d''Ambrosio e colocou no também brasileiro Lucas di Grassi. O líder do campeonato, entretanto, segurou o compatriota e garantiu o segundo lugar, com Nelsinho em terceiro.

Filho de outra lenda do automobilismo, Nicolas Prost chegou em sexto. Assim, agora a briga pelo título tem Di Grassi com 93 pontos, seguido de perto por Nelsinho (89). Buemi chegou a 80, enquanto Prost caiu para o terceiro lugar, com 77.

A próxima etapa da Fórmula E será daqui a duas semanas, dia 23 de maio, em Berlim (Alemanha). A categoria corre em Moscou (Rússia) em 6 de junho e fecha sua primeira temporada com rodada dupla, dias 27 e 28 de junho, no circuito montado dentro de um parque de Londres (Inglaterra).