Piquet e Paludo se envolvem em acidente em Dover na Truck Series

O primeiro a sair da prova foi Paludo (Toyota). Ele bateu quando tinha disputado 73 das 200 voltas. Na classificação final, foi 28.º. “Mais um dia bem difícil. Ainda bem que sexta já tem outra, em Charlotte”, disse, em Twitter.

Já Piquet (Chevrolet) lutava pelo oitavo lugar quando foi tocado por trás por Timoty Peters e acabou no muro. Terminou oficialmente na 16.ª posição. No campeonato, agora, é o 17, com 144 pontos. “Vinha por fora e já havia passado os outros, mas acho que eles se enroscaram na parte baixa da pista e acabou sobrando para mim na volta final", afirmou.

A próxima etapa da Nascar Truck Series é as 200 milhas de Charlotte, na próxima sexta-feira.