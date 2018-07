Piquet e Paludo tem noite ruim na Nascar Truck Series; Raikkonen é 15.º

Raikkonen (Perky Jerky/Toyota) teve seu primeiro contato com seu carro e com a categoria, especialmente com um circuito oval, apenas nesta sexta, quando aconteceu o treino livre (chegou a bater de leve no muro), a definição do grid (largou em 31.º) e a corrida. Chegou a ser quinto durante a prova e fez uma corrida consistente.

Piquet (Bozzano-Jontex) chegou a brigar pelo terceiro posto, só que teve problemas justo na última volta - perdeu o controle do carro quando tentava passar Johnny Sauter, escapou da pista, mas não bateu - e terminou em 21.º lugar.

Já Paludo (Stemco-Duroline) ficou com a 35.ª e penúltima posição porque estourou o motor de seu Toyota Tundra e teve de abandonar. Já vinha com problemas ao longo do dia, tendo largado em 12.º.

Por outro lado, Kyle Busch venceu a terceira seguida, a quarta no ano, mas não lidera o campeonato porque disputa também a Cup Series. Cole Whitt (Red Bull/Fuel Doctor/Chevrolet), com 260 pontos, estreante, é o líder da classificação, mesmo sem ter vencido uma prova.

A próxima etapa da Nascar Truck Series é a do Kansas (a oitava da temporada), em mais um oval, em 4 de junho.

