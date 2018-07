Pirelli alerta para risco do uso de pneus de chuva A Pirelli disse nesta sexta-feira que as equipes da Fórmula 1 não devem se arriscar a utilizar pneus para chuva em pista seca no GP da Malásia porque eles deverão se deteriorar rapidamente. A alta probabilidade de chuva durante a sessão de classificação ou a corrida é uma preocupação para as escuderias, pois elas tiveram pouco tempo para testar os novos pneus Pirelli para condições de pista molhada e intermediária.