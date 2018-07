Pirelli anuncia oferta para fornecer pneus à Fórmula 1 A empresa italiana Pirelli anunciou nesta quinta-feira que vai apresentar uma proposta para voltar a ser fornecedora de pneus da Fórmula 1. A oferta será divulgada antes do GP da Espanha, próxima etapa do campeonato, no dia 9 de maio.