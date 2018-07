Pirelli crê em melhor clima para pneus em 2º teste da F-1

MILÃO - A segunda bateria de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 começará a ser realizada nesta quarta-feira, no Bahrein, e a Pirelli está apostando que as condições climáticas para estas atividades marcadas para acontecer até este sábado, no circuito de Sakhir, serão mais favoráveis do que as vistas anteriormente, em Jerez de la Frontera, para as equipes avaliarem o uso dos pneus disponibilizados pela fornecedora única de compostos da categoria.

Jerez foi palco da primeira semana de testes da pré-temporada, realizada no fim do mês passado, quando o brasileiro Felipe Massa, agora na Williams após deixar a Ferrai, terminou como piloto mais rápido. Na ocasião, os trabalhos na pista espanhola ocorreram com baixas temperaturas e chuva, o que impediu as escuderias de testarem os pneus como gostariam.

"O primeiro teste do ano em Jerez foi focado no primeiro contato das equipes com um conjunto muito diferente de regulamentos técnicos, de modo que os resultados esperados eram limitados e a avaliação de pneus não era uma prioridade. Somando-se a isso, as condições de inverno na Europa - mesmo no sul da Espanha - não são representativas das condições de corrida que geralmente encontramos em todo o resto da temporada. No Bahrein, estamos esperando um clima melhor e mais carros andando, o que permitirá que nós e as equipes acumulemos mais informações e conhecimento sobre os pneus", afirmou o diretor de automobilismo da Pirelli, Paul Hembery, nesta terça.

No Bahrein, a Pirelli irá fornecer três tipos de pneus slicks (duro, médio e macio), sendo que as escuderias também poderão testar um composto de "inverno" duro, criado pela fornecedora com o objetivo de assegurar um rápido aquecimento, mesmo em baixas temperaturas. A empresa enfatizou que os times da F-1 pediram para testar este tipo de pneu - projetado para ser utilizado em Jerez - também no Bahrein para poderem avaliar como o mesmo se comportará em temperaturas ambientes mais elevadas.

Bahrein ainda será palco de uma terceira e última bateria de testes de pré-temporada da F-1, entre 27 de fevereiro e 2 de março, mês no qual o Mundial será iniciado com a disputa do GP da Austrália, no dia 16, em Melbourne.