Pirelli define opções de pneus para os GPs do Bahrein e da China Após anunciar os pneus que as equipes terão à disposição no GP da Austrália, na abertura da temporada 2016 da Fórmula 1, a Pirelli definiu e divulgou nesta quinta-feira quais serão os compostos fornecidos para as duas provas seguintes, no Bahrein e na China, ambas apenas em abril, nos dias 3 e 17, respectivamente.