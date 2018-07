Pirelli define pneus das 4 primeiras provas da F1 A Pirelli anunciou nesta quarta-feira, em Milão, os tipos de pneus que serão disponibilizados para as quatro primeiras corridas do Mundial de Fórmula 1 deste ano, que começará no dia 17 de março, em Melbourne, com a disputa do GP da Austrália.