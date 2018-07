Pirelli define pneus mais macios para o GP do México de Fórmula 1

A Pirelli anunciou nesta quinta-feira seus compostos para o GP do México de Fórmula 1, 18ª etapa do campeonato, marcada para o dia 29 de outubro. A fornecedora de pneus da categoria optou por compostos mais macios neste ano, em comparação com a temporada passada.

Foram escolhidos os pneus ultramacios, supermacios e macios. Em 2016, os compostos foram os supermacios, os macios e os médios. A decisão indica que equipes e pilotos devem sofrer um pouco mais neste ano com a degradação dos pneus na corrida que geralmente é disputada sob forte calor.

Pelas regras do campeonato deste ano, cada piloto precisa reservar um jogo de pneus dos mais macios para o Q3, a última sessão do treino classificatório. Terão que devolver este conjunto à Pirelli os pilotos que avançarem ao Q3. Os demais poderão usá-los ao longo da corrida.