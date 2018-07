Pirelli define pneus médios e duros para a corrida em Interlagos

A Pirelli revelou oficialmente nesta quarta-feira os tipos de pneus que irá disponibilizar para as equipes nas últimas três corridas do Mundial de Fórmula 1, que serão realizadas nos Estados Unidos, no Brasil e em Abu Dabi, nesta ordem. Os quatro diferentes compostos utilizados ao longo desta temporada serão usados nestas provas, sendo que para a disputa que ocorrerá no circuito de Interlagos, entre os dias 7 e 9 de novembro, foram definidos os médios e duros.

O pneu de cor laranja duro e o branco médio foram escolhidos para a corrida em São Paulo, que exige bastante dos compostos por causa do seu grande número de curvas e por ter um asfalto bastante duro. O forte calor e a chuva também são características que quase sempre marcam a disputa da prova brasileira do calendário da F-1.

Para a prova dos Estados Unidos, que é realizada no circuito de Austin e será em 2 de novembro, a fornecedora única de pneus da F-1 disponibilizará os compostos macios e médios. Esse é o tipo de combinação mais frequente na temporada por se adequar às exigências de pistas com características diversas, como a norte-americana, que conta com curvas de alta velocidade.

Já para a corrida de Abu Dabi, a Pirelli fornecerá os pneus macios e supermacios, que são os mais suaves entre as opções disponíveis. Essa escolha se deve ao fato de que a prova no circuito local é disputada ao entardecer, com previsão de temperaturas em queda ao longo do GP, assim como conta com um asfalto liso, com baixo índice de desgaste dos compostos.

Antes destas três últimas corridas do ano, a Fórmula 1 terá o seu próximo GP neste domingo, em Sochi, na Rússia, onde a Pirelli irá disponibilizar os pneus macios e médios para as equipes do grid da F-1.