Pirelli define pneus para mais 4 provas e faz opção agressiva para o GP da Itália Às vésperas da disputa do GP da Áustria, que será disputado no próximo domingo, a Pirelli anunciou nesta quinta-feira os pneus escolhidos para as quatro provas seguintes: os GPs da Inglaterra, da Hungria, da Bélgica e da Itália. As opções seguem a linha adotada no ano passado, com exceção da prova no circuito de Monza, para o qual a fabricante de pneus decidiu adotar uma aposta mais agressiva.