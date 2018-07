Pirelli define pneus para três provas iniciais da Fórmula 1

LONDRES - Os pneus que serão utilizados nas três primeiras corridas da temporada 2012 da Fórmula 1 foram conhecidos nesta quarta-feira, quando a Pirelli revelou os tipos de compostos que serão disponibilizados para as equipes nos GPs da Austrália, Malásia e China.

Antes de cada corrida de 2012, assim como foi no ano passado, a empresa italiana escolherá dois tipos de pneus. De acordo com a fornecedora de pneus, os compostos médios serão levados para as três corridas. Já os compostos super macios não serão usados nas primeiros provas do campeonato.

No GP da Austrália, na corrida de abertura do campeonato, marcado para o dia 18 de março, os pilotos poderão usar pneus macios e médios. Na semana seguinte, no GP da Malásia, os compostos disponibilizados serão os médios e duros. No GP da China, em 15 de abril, a combinação da prova em Melbourne se repetirá, com pneus macios e médios.

De acordo com o regulamento, cada equipe recebe 11 jogos de pneus por piloto, sendo seis do tipo mais duro e cinco do mais macio. A Pirelli também leva jogos de pneus intermediários e de chuva, que podem ser usados em caso de pista molhada.