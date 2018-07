Pirelli escolhe pneus mais macios para o GP da Malásia de Fórmula 1

A Pirelli anunciou nesta quinta-feira a sua escolha de pneus para o GP da Malásia de Fórmula 1, a ser disputado na segunda metade do campeonato, no dia 1º de outubro. A fornecedora única da F-1 optou por compostos mais macios em comparação à corrida do ano passado no mesmo Circuito de Sepang.

Equipes e pilotos terão à disposição os pneus médios, macios e supermacios. Trata-se das mesmas opções disponíveis para as etapas de China, Bahrein, Azerbaijão, Inglaterra e Hungria. Mas é diferente da corrida malaia de 2016, quando tinha os pneus duros como uma das alternativas.

Pelo regulamento técnico, as equipes devem usar ao menos um conjunto de pneus médios e macios ao longo da corrida em Sepang. Os supermacios serão opção para os pilotos que avançarem até a disputa final (Q3) do treino classificatório de sábado.