Pirelli fará oferta para fornecer pneus à Fórmula 1

A empresa italiana Pirelli anunciou nesta quinta-feira que apresentará à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e à Formula One Administration (FOA), empresa que gerencia a Fórmula 1, uma oferta para fornecer os pneus de todas as equipes que participam do campeonato.

Segundo comunicado emitido pela empresa, a oferta será feita até o próximo Grande Prêmio de Fórmula 1, que será disputado em Barcelona.

Com o anúncio, a Pirelli se une à francesa Michelin e à anglo-americana Cooper-Avon na intenção de se transformar na sucessora da Bridgestone, depois que a companhia japonesa anunciou sua saída da categoria em 2011.