Pirelli lança novos pneus e promete mais emoção na Fórmula 1

ABU DABI - A Pirelli lançou nesta quarta-feira, em Abu Dabi, os seus novos pneus para a temporada de 2012 da Fórmula 1, na qual seguirá pelo segundo ano consecutivo como fornecedora única de compostos da categoria. Critica por pilotos e equipes em 2011, a empresa desta vez adotou uma postura agressiva em relação ao ano passado e prometeu que os novos pneus propiciarão mais competitividade a todos.

A fornecedora precisou se adequar às mais recentes regulamentações aerodinâmicas da F1 e exibiu pneus de perfil mais quadrado, com o objetivo de ter maior aderência, e também mais macios, de degradação consistente. E ela garante que agora conseguirá reduzir a diferença de desempenho proporcionado por compostos duros e macios.

Com as novas características dos pneus apresentadas, a Pirelli espera reduzir para menos de um segundo (entre seis e oito décimos) a diferença de tempo por volta dos carros, enquanto no ano passado o tempo variou entre 1,2 e 1,8 segundo por volta entre os diferentes compostos.

Desta forma, a fornecedora tem a expectativa de dar aos pilotos mais chances de conseguir ultrapassagens nas corridas. Mas, independentemente das mudanças ou não surtirem o efeito desejado, o certo é que os competidores seguirão com quatro principais tipos de pneus disponíveis: supermacios, macios, médios e duros, identificados respectivamente pelas cores vermelha, amarela, branca e prata. Já os pneus de chuva mudaram para a cor azul, enquanto os intermediários permanecem na cor verde.

"Depois da experiência positiva do ano passado, as equipes nos pediram para continuar a fornecer pneus com as características que contribuíram para corridas espetaculares em 2011", disse o presidente da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, durante o evento de lançamento dos novos pneus.

Provera destacou que os novos compostos irão ajudar a "melhorar o espetáculo" da Fórmula 1. "Os pneus serão um pouco mais macios, adicionando velocidade e show", enfatizou o dirigente, que depois completou: "Estamos esperando corridas imprevisíveis, com uma vasta gama de estratégias e uma série de pit stops: todos os fatores que ambos os concorrentes e espectadores gostaram muito no ano passado".

A estreia aos olhos do público dos novos pneus da Fórmula 1 irá acontecer no dia 7 de fevereiro, quando começam os testes coletivos de pré-temporada da categoria, em Jerez de la Frontera, na Espanha.