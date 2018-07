Pirelli mantém brasileiro Di Grassi e traz Alguersuari para testes

MILÃO - A Pirelli anunciou nesta sexta-feira que o espanhol Jaime Alguersuari, ex-Toro Rosso, se juntará ao brasileiro Lucas di Grassi para formar uma dupla de piloto de testes durante a temporada 2012 da Fórmula 1. Este é o segundo ano da empresa italiana como fornecedora de pneus da categoria.

Di Grassi, que pilotou pela Virgin na temporada 2010 da Fórmula 1, foi o piloto de testes da Pirelli em 2011. Agora, com Alguersuari, o brasileiro já tem testes marcados pela empresa italiana nos circuitos de Jerez, Spa, Monza e Barcelona. Os treinos com o R30, carro da Renault em 2010, servirão para o desenvolvimento dos compostos para a sequência da temporada e também para o campeonato de 2013.

"Estou muito feliz por ter esta oportunidade fantástica", disse Alguersuari, que disputou 46 GPs entre 2009 e 2011 pela Toro Rosso. "Uma semana atrás, foi meu aniversário, quando completei 22 anos, e agora a Pirelli me deu o melhor presente possível", completou.

"Eu não posso esperar para começar este trabalho muito importante e desafiador de desenvolver os novos pneus para o futuro, e espero que este momento chegue logo. Eu tenho um desejo enorme de voltar ao volante de um carro de Fórmula 1 de novo e voltar à competição, então esta é uma oportunidade brilhante para mim", afirmou o piloto.

A Pirelli ainda não especificou como será a divisão das tarefas entre Di Grassi e Alguersuari nos testes. "Estou muito feliz por estar de volta para mais um ano com a Pirelli, após uma primeira temporada de trabalho extremamente bem sucedida", comentou o brasileiro Di Grassi, que disputou 18 corridas pela Virgin. "Aprendemos muita coisa juntos e por isso estamos muito felizes em continuar", completou.

"Esta é uma boa oportunidade para eu continuar o trabalho que começamos no ano passado, o que me permite comparações com todos os pneus que testei até agora. Esses pneus são agora um recurso fantástico da Fórmula 1", finalizou Di Grassi.