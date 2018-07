Pirelli minimiza falha em pneu após susto com Nico Rosberg

MILÃO - Fornecedora única de pneus da Fórmula 1, a Pirelli minimizou a importância da falha provocada pelo pneu que estourou e causou um forte acidente com o alemão Nico Rosberg no circuito de Sakhir, na última quinta-feira, no Bahrein, onde Mercedes, Red Bull, Ferrari e Toro Rosso realizam uma série de três dias de testes dos compostos disponibilizados pela empresa italiana, já visando a temporada de 2014 da maior categoria do automobilismo mundial.

O piloto da Mercedes escapou ileso do acidente no qual relatou que um dos pneus do seu carro estourou de forma súbita e o fez escapar da pista em altíssima velocidade. Após o ocorrido, o alemão chegou a brincar com o assunto por meio de sua página no Twitter ao comentar o grande susto que levou. "Acabei de rodar a 320 km/h na reta do Bahrein porque meu pneu estourou sem aviso. Obrigado por aquela necessidade de usar papel higiênico agora", escreveu.

A Pirelli, porém, fez questão de enfatizar que este tipo de pneu utilizado por Rosberg no Bahrein foi um protótipo, que "só havia sido testado em laboratório e que não será utilizado novamente". Desta forma, a fornecedora italiana assegurou que a segurança dos compostos para 2014 não estará em dúvida.

"Os testes de pneus no Bahrein, com um número considerável de protótipos completamente inovadores em termos de estrutura e compostos, tiveram como objetivo desenvolver as soluções mais adequadas para a próxima temporada", disse a Pirelli, por meio de nota oficial, na qual mais tarde pontuou que "a segurança dos pneus que serão fornecidos para o próximo campeonato (da F-1) não está em questão".

Já no fim do comunicado, a Pirelli revelou que "o acidente que aconteceu com o carro de Rosberg está sendo investigado e os resultados serão comunicados para FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e para as equipes".

Os testes no Bahrein, que estão sendo fechados e consequentemente sem a presença de jornalistas, ocorrem depois de a Pirelli ter pedido autorização especial da FIA para realizá-los neste final de ano. Muito criticada pelos seguidos problemas com pneus ocorridos na temporada de 2013, a empresa convidou todas as equipes do grid da F-1 para os testes, mas apenas Mercedes, Red Bull, Ferrari e Toro Rosso resolveram participar.