Pirelli nega benefício a Vettel por maior número de testes com pneus deste ano

A Pirelli garantiu que a evolução de Sebastian Vettel da temporada passada para esta não tem a ver com o maior número de testes com os novos pneus que o piloto da Ferrari realizou. O alemão rodou por cerca de 2 mil quilômetros com os compostos utilizados em 2017, enquanto os rivais percorreram cerca de 250.

"Sim, o Sebastian realizou muitos testes. Foi muito intenso e nos deu um grande feedback. A gente o agradece por isso. É isto que queríamos: que os principais pilotos nos dessem feedbacks", declarou o chefe da Pirelli, Paul Hembery. "Mas por ele não saber exatamente o que estava testando, já que foi um teste cego, pode tê-lo ajudado psicologicamente, mas não praticamente."

Tanto Lewis Hamilton quanto Valtteri Bottas, principais rivais de Vettel na temporada, sequer completaram 250 quilômetros de testes com os pneus desta temporada. O próprio chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que isto pode ter sido um erro, uma vez que a Ferrari se apresentou mais habituada aos novos compostos em 2017.

Para Hembery, no entanto, a Mercedes em breve vai se acostumar igualmente, como já demonstrou no GP do Canadá, no último domingo, quando Hamilton venceu e Bottas foi o segundo colocado.

"Para falar a verdade, o problema da Mercedes está ligado a certos circuitos: em Barcelona, eles estavam bem, e em Silverstone e Spa Francorchamps também estarão. São os circuitos com menos aderência que trazem mais problemas para eles, mas tenho certeza que eles vão resolver estas questões ao longo da temporada", opinou.