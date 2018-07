Pirelli repete combinação de pneus de 2014 nas próximas 4 provas da F1

Na próxima etapa do campeonato, o GP da Espanha, em 10 de maio, a Pirelli vai ceder os pneus médios (com marca branca) e os duros (com marca laranja). A escolha foi realizada em razão da expectativa de altas temperaturas no circuito de Barcelona, palco tradicional dos testes da pré-temporada da Fórmula 1.

Para as três corridas seguintes, em Mônaco, Canadá e Áustria, a Pirelli optou pela mesma combinação: as equipes irão utilizar os pneus macios (com marca amarela) e os supermacios (com marca vermelha). De acordo com a Pirelli, estes compostos "são mais adequados às características de baixa aderência de cada pista".

Após a realização de quatro das 19 etapas do campeonato, o inglês Lewis Hamilton lidera o Mundial de Pilotos com 93 pontos, 27 a mais do que o alemão Nico Rosberg. Já o Mundial de Construtores tem a Mercedes em primeiro lugar, com 159 pontos, enquanto a segunda colocada Ferrari soma 107.