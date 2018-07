Pirelli revela escolha de pneus para próximos GPs da F-1

BUDAPESTE - A Pirelli revelou nesta quinta-feira quais serão os tipos de pneus que as equipes vão utilizar nas primeiras três etapas da Fórmula 1 após o recesso de verão na Europa. As definições vão valer para as corridas na Bélgica, Itália e nas ruas de Cingapura.

Nas duas primeiras provas, a Pirelli vai ceder os compostos médios e duros às equipes, repetindo os mesmos tipos de pneus usados nestas etapas em 2012. A corrida belga será disputada no veloz Circuito de Spa-Francorchamps no dia 25 de agosto, depois do recesso de quase um mês após o GP da Hungria, no próximo fim de semana.

Os mesmos compostos serão utilizados na Itália em razão da alta velocidade do Circuito de Monza, que receberá a F1, no dia 8 de setembro. Na sequência, a Pirelli escolheu os pneus médios e supermacios para a prova de rua de Cingapura. Os supermacios não eram selecionados desde o GP do Canadá, no dia 9 de junho.

Os compostos destas etapas vão seguir o atual padrão dos pneus, que misturam a estrutura de 2012 com a composição de borracha da temporada 2013. Essa mistura começou a ser utilizada nos testes de novatos em Silverstone, entre os dias 17 e 19 deste mês. Para o GP da Hungria, neste fim de semana, as equipes terão a sua disposição os pneus macios e médios.