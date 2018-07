Pirelli se exime de culpa por problema no pneu de Vettel

"Nós podemos confirmar que uma falha estrutural não foi a causa do esvaziamento do pneu de Sebastian Vettel em Abu Dabi, uma conclusão que chegamos junto com a Red Bull após um detalhado exame e análise do que sobrou do pneu", afirmou o diretor de esportes a motor da Pirelli, Paul Hembery.

Já campeão mundial deste ano, Vettel igualou em Abu Dabi o recorde de poles positions em um mesmo campeonato: 14, assim como Nigel Mansell em 1992. Caso vencesse nos Emirados Árabes Unidos e no Brasil, no dia 27 de novembro, o alemão poderia também igualar o recorde de vitórias em uma temporada, pertencente a Michael Schumacher, que em 2004 venceu 13 provas.

De acordo com a Pirelli, outros motivos podem ter causado o furo no pneu do carro de Vettel. "Não podemos descartar a hipótese de detritos na pista terem causado o dano ao pneu, o que provocaria o esvaziamento. Mas olhando a pista de perto, não há nenhuma evidência disto", afirmou Hembery.

Depois da frustrante corrida em Abu Dabi, Vettel terá a chance de fechar em grande estilo o seu Mundial na prova que será realizada no Brasil, no próximo dia 27, no circuito de Interlagos, em São Paulo.