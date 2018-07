Pista de Cingapura muda para ficar mais veloz na F1

CINGAPURA - Os organizadores do GP de Cingapura, próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, promoveram uma modificação na pista do circuito Marina Bay, com o objetivo de tornar o traçado mais rápido já a partir da prova que será realizada no dia 22. A chicane da curva 10 foi removida e substituída por uma curva à esquerda de média velocidade. A alteração no traçado acabou atendendo a um pedido da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que, após promover testes em simulador, apontou que a os carros poderiam ser até 40km/h mais rápidos do que antes naquele ponto travado da pista.

Fernando Alonso, da Ferrari, confirmou que os tempos de volta deverão ser menores neste ano em Cingapura por causa desta mudança. "Trabalhando no simulador. Nova curva 10 em Cingapura neste ano, sem a chicane de antes. A volta está cerca de um segundo mais rápida", disse o espanhol por meio de sua página no Twitter.

Por causa da alteração no traçado, a organização do GP de Cingapura também colocará uma nova barreira de proteção que ficará após o fim da curva 10, por medida de segurança por causa da maior velocidade que os carros atingirão naquele setor na corrida deste ano.