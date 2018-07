'Poderia estar brigando pelo título', admite piloto da Williams

Felipe Massa vive sentimentos opostos na Williams. Na primeira temporada longe da Ferrari, exalta a evolução apresentada pela equipe desde o ano passado – crescimento que contou com sua colaboração,– mas ao mesmo tempo lamenta que os resultados não vieram como ele projetava. "Esperava estar brigando pelo campeonato", afirmou em entrevista exclusiva ao Estado.

Longe da disputa entre Hamilton e Rosberg, ele trabalha no desenvolvimento do modelo 2015 da Williams e aposta na evolução da equipe para conseguir resultados melhores na próxima temporada.

Como avalia sua primeira temporada pela Williams?

Estou adorando trabalhar aqui. A Williams vem crescendo a cada fim de semana de corrida, desde o primeiro treino. Foi uma evolução tremenda. É uma equipe que sofreu uma mudança gigante do ano passado para cá, e acho que foi uma mudança positiva em todos os lados. E eu faço parte desta evolução, sem dúvida.

E como vê seus resultados até agora?

Não fico muito feliz com vários resultados que tive este ano. Perdi pontos importantes, muitos por coisas que aconteceram, às vezes por falta de sorte. Em alguns momentos não acertamos na estratégia, foram erros de todos os lados e acabaram me tirando pontos importantes. Eu esperava estar brigando pelo campeonato. Mas acredito que é uma equipe que evoluiu muito e só tem a melhorar para estar mais preparada para começar o próximo ano.

A boa performance de Valtteri Bottas te surpreendeu?

Não me surpreendi porque via o desempenho dele nos treinos. É um piloto muito rápido, constante e inteligente. E acabou tendo uma temporada com menos problemas do que eu. Não me enxergo abaixo dele em nenhuma situação, mas sem dúvida ele merece os parabéns pelo campeonato que está fazendo.

Você disse em entrevista recente que suas avaliações eram pouco ouvidas na Ferrari, diferentemente do que acontece agora. Na Williams você está mais envolvido no projeto do carro de 2015?

Com certeza. Não só para o projeto de 2015, mas em tudo o que fazemos aqui. E tenho um respeito imenso. Sou ouvido e muito bem querido no lugar onde estou trabalhando. A mudança para cá foi totalmente positiva, muito bacana. Estou me sentindo mais leve e ainda mais motivado.

Voltaria um dia para a Ferrari?

Acho que não.

A chegada de mais um brasileiro alivia a expectativa que a torcida costuma concentrar em você?

Sempre sofri pressão, estou acostumado com isso. Para mim, isso não muda. O que muda é que, quanto mais brasileiro, melhor. Nosso automobilismo está muito ruim. Então aconteceu alguma coisa positiva para tentar mudar, tentar melhorar. As coisas vêm só piorando a cada ano. O fato de termos mais um brasileiro na Fórmula 1 talvez dê um pouco mais de ânimo para as pessoas trabalharem no caminho certo, e não no errado.

Recentemente você disse que poderia se aposentar em dois ou três anos caso não tivesse condições de pilotar um carro competitivo. A aposentadoria ainda está nos seus planos a curto prazo?

Por enquanto, não. Agora estou motivado em continuar sendo uma peça importante dentro da minha equipe.