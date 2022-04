Aleix Espargaró segura liderança após ser pole e conquista seu 1º Grande Prêmio de MotoGP

Aleix Espargaró fez um feito inédito na tarde deste domingo ao conquistar o seu primeiro Grande Prêmio na Moto GP. O espanhol levou a melhor em uma disputa parelha com Jorge Martin para vencer na Argentina, no circuito Termas de Río Hondo, em Santiago del Estero.

Além de vencer o seu primeiro Grande Prêmio, Aleix Espargaró protagonizou a primeira vitória também da Aprilia na temporada, feito que não acontecia desde 2011 com Maverick Viñales, na categoria 125cc.

A vitória levou Aleix Espargaró para a primeira colocação do mundial de pilotos, superando o italiano Enea Bastianini, que ficou apenas na décima colocação, com sua Ducati.

A corrida começou quente, com Jorge Martin ultrapassando Aleix Espargaró logo na primeira volta. O espanhol conseguiu recuperar a posição apenas na volta 17. No entanto, chegou a ter a primeira colocação ameaçada, até que se firmou na ponta a partir da volta 19, confirmando assim a sua primeira vitória na temporada.

A terceira posição ficou com Álex Rins, com a Suzuki, seguido por Joan Mir e Francesco Bagnaia. Os dois últimos com Suzuki e Ducati.

Outro destaque da corrida foi Miguel Oliveira, que largou na 16ª colocação e terminou em 12º, sendo ajudado também por desistências e quedas. Johann Zarco caiu na curva 2, mas não teve lesão e deixou a pista caminhando. Na mesma curva 2, Pol Espargaró caiu de sua moto, mas também sem maiores sustos.

A próxima etapa da competição será em Austin, no GP das Américas, marcado para o dia 10 de abril.