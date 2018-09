Pole em Sochi, Bottas contém empolgação: 'É apenas o primeiro passo'

Pole no GP da Rússia da Fórmula 1 ao superar seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, então favorito para largar em primeiro no Circuito de Sochi, o finlandês Valtteri Bottas disse que ficou satisfeito com o resultado conquistado, mas preferiu conter a empolgação antes da corrida.

"Talvez eu não aparente, mas não estou tão feliz. É apenas o primeiro passo do fim de semana", disse após o treino Bottas, que largará em primeiro pela segunda vez na temporada - já havia sido pole no GP da Áustria - e busca seu primeiro triunfo neste ano. "O caminho é longo até a primeira curva e vai ser difícil manter a pole", completou.

Bottas e Hamilton disputavam a ponta desde o começo do treino classificatório na manhã deste sábado. O inglês tetracampeão e que lidera o Mundial de Pilotos vinha bem nos últimos setores e dava pinta de que cravaria mais uma pole, mas errou no final do Q3 e acabou a abortando a última tentativa, ficando atrás do finlandês, que cravou 1m31s387, quebrando o recorde da pista.

"Foi uma boa volta, me fez sentir bem. Nós melhoramos, e eu não sei o que aconteceu com a volta do Lewis", afirmou o finlandês, que fez sua sexta pole na carreira e tem bom retrospecto em Sochi, onde venceu no ano passado.

A Mercedes, aliás, tem tido bom desempenho no circuito russo. A equipe alemã venceu as quatro provas já realizadas pela Fórmula 1 em Sochi, sendo que, além do triunfo de Bottas, Hamilton foi o único a ganhar duas vezes, em 2014 e 2015.

O GP da Rússia tem largada prevista para as 8h10 (de Brasília) deste domingo.