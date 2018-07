Pole, Hamilton diz que pneus serão decisivos na Malásia A segunda pole position na temporada e a nova dobradinha da McLaren com o companheiro Jenson Button no grid de largada não significam tranquilidade para Lewis Hamilton. O piloto inglês revelou estar preocupado com o desgaste dos pneus Pirelli para o GP da Malásia, que será disputado neste domingo, a partir das 5 horas (de Brasília). Além disso, ele espera não repetir a situação vivida na largada do GP da Austrália, quando perdeu a liderança para Button.