Pole na Alemanha, Rosberg lamenta acidente de Hamilton

Nico Rosberg ficou com o caminho aberto para conquistar a pole position do GP da Alemanha com o acidente sofrido por Lewis Hamilton na primeira fase do treino de classificação, neste sábado, mas fez questão de lamentar o problema com o seu companheiro de equipe. O alemão celebrou por ter garantido o primeiro lugar no grid de largada, mas destacou preferir que ela tivesse sido conquistado em uma disputa direta com o inglês.

"Por enquanto tem ido tudo muito bem. É ótimo, estar na pole em uma corrida em casa é fantástico. É claro que eu teria preferido se fosse uma luta aberta com Lewis. Fico um pouco menos feliz com o resultado porque Lewis não teve uma chance no final. Mas, apesar de tudo, ainda é um dia fantástico até agora", disse.

Rosberg refutou, porém, que o resultado do treino de classificação tenha deixado a sua vitória encaminhada. "Sem pontos hoje. A parte importante é apenas amanhã, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas ainda assim é um bom começo", completou o líder do Mundial de Pilotos.

Com o seu problema, Hamilton vai largar apenas da 15ª colocação neste domingo em Hockenheim. Mas Rosberg disse ainda ser cedo para descartar o inglês da corrida deste domingo.

"Com certeza, eu ainda espero que ele venha ganhando posições rapidamente. Eu não sei. É difícil de prever. Eu preciso fazer minha própria corrida, eu preciso forçar ao máximo largando da frente e depois ver onde estou com a estratégia e tudo mais", afirmou.