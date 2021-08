Pole na Bélgica não satisfaz Verstappen: 'Podíamos ter feito um trabalho melhor'

O holandês Max Verstappen não gostou muito do treino classificatório para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, neste sábado. O piloto da Red Bull esteve sempre atrás na disputa pela pole no Q3, garantindo a primeira posição somente na última volta. Apesar de feliz em largar em primeiro, ele não escondeu que o trabalho ficou abaixo do esperado.

"Podíamos ter feito um trabalho melhor", afirmou Verstappen, logo após superar George Russell, da Williams, na volta final. Ele fechou duas partes do treino atrás de Lando Norris, da McLaren, no Q1 e Q2. O piloto britânico não disputou o Q3 inteiro após batida forte quando a chuva apertou em Spa-Francorchamps, interrompendo o treino. Na verdade, ficou de fora dos oito minutos finais após destruir o carro.

Mesmo sem Norris na disputa, Verstappen viu os ingleses Lewis Hamilton e depois o surpreendente George Russell, na frente. Só tirou a pole do rival da Williams na última tentativa em Spa-Francorchamps.

"A volta foi boa, mas meus pneus estavam frios no primeiro setor e talvez no início do segundo. Olhando para trás, poderíamos ter feito um trabalho melhor, mas é tão complicado lá fora (na pista)", afirmou o holandês.

Verstappen foi adiante em sua avaliação. "Foi difícil manter o carro na pista, trocar os pneus na hora certa e também por causa da longa pausa nos Q2 e Q3. Não foi ideal para se estabelecer e aprender a lidar com as condições da pista de novo, mas no final, fomos os primeiros e isso é claro que é o mais importante. Uma pista incrível de dirigir, mas muito desafiadora no molhado."

Além da chuva, Verstappen tem outra preocupação na prova deste domingo: evitar acidentes na largada. "Nunca é fácil no molhado, mas está tudo bem. Só precisamos ter certeza de que amanhã teremos uma primeira volta limpa."