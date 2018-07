Pole, Vettel se declara surpreso com domínio em Monza O alemão Sebastian Vettel afirmou que ficou surpreso com o domínio que teve do treino de classificação para o GP da Itália, realizado neste sábado. O atual tricampeão mundial faturou a pole position no circuito de Monza, liderou as três fases da sessão e terá o australiano Mark Webber, seu companheiro da equipe na Red Bull, ao lado na primeira fila do grid de largada.