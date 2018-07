Polonês Robert Kubica deixa a UTI pela primeira vez após acidente

GENOA - O polonês Robert Kubica deixou a unidade de terapia intensiva (UTI), nesta quinta-feira, pela primeira vez desde que sofreu um grave acidente. O piloto da Lotus Renault na Fórmula 1 bateu o carro que dirigia em uma prova de rali, no último domingo, e correu o risco de ter a mão direita amputada, mas passou por uma cirurgia e se recupera no hospital Santa Corona, na Itália.

Kubica foi transferido para a ala comum do hospital. No entanto, terá que voltar à UTI após outro procedimento cirúrgico, para correção de fraturas no pé e no ombro, ao qual será submetido nesta sexta-feira.

A decisão de transferir o piloto se deu após ele responder bem ao tratamento para a sua recuperação, o que animou os médicos. Caso a operação desta sexta ocorra dentro do previsto, o polonês será submetido a outra cirurgia na próxima segunda. Desta vez por conta de uma lesão no cotovelo.