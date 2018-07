Popó Bueno apresenta circuito de rua de Salvador da Stock Car

A dois dias da penúltima prova da temporada 2014 da Stock Car, o piloto Popó Bueno realizou, em Salvador, testes no circuito de rua. O local receberá no próximo sábado a 11.ª etapa da temporada 2014.

No vídeo, o piloto da equipe Shell Racing mostra ao público como é uma volta com o carro da Stock Car no local. A corrida será disputada em rodada dupla, como ocorreu na etapa de Tarumã, no último dia 2.

Na reta final do Campeonato, Rubens Barrichello, da equipe Full Time Competições, soma 170 pontos, pouco à frente de Thiago Camilo, que tem 161,5 pontos. Átila Abreu, que até a nona etapa era líder do campeonato, caiu para o terceiro lugar na classificação geral, com 155,5 pontos.

Julio Campos, que festejou a sua primeira vitória na Stock Car em Tarumã, assumiu a quinta posição, com 151,5 pontos, apenas meio ponto atrás de Cacá Bueno, quarto colocado. Popó Bueno ocupa a 23.ª posição, com 52 pontos.