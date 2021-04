Por causa da pandemia, Fórmula 1 troca GP do Canadá pela Turquia no calendário deste ano

Com dificuldades para entrar no Canadá, a direção da Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira que vai trocar o GP canadense pela Turquia no calendário deste ano. A corrida, antes marcada para Montreal, agora será realizada em Istambul no fim de semana dos dias 11, 12 e 13 de junho.

De acordo com a F-1, a saída do GP do Canadá do campeonato deste ano se deve às restrições impostas pelo governo à entrada de viajantes de fora do país da América do Norte. No momento, as autoridades canadenses exigem quarentena de 14 dias para quem entrar no país, o que inviabilizaria a disputa da corrida porque, uma semana antes, pilotos e equipes estarão no Azerbaijão, para etapa anterior da competição.

"Somos gratos pelos esforços dos promotores da corrida e das autoridades do Canadá, em Quebec e Montreal, nas últimas semanas porque tentaram fazer a corrida acontecer", anunciou a direção da F-1, que anunciou que o GP canadense renovou seu contrato por mais dois anos com a categoria.

Assim, o GP do Canadá permanecerá fora do calendário pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, também em razão da pandemia de covid-19, o país ficou fora do campeonato, assim como os GPs dos EUA e do Brasil, devido ao alto número de casos do novo coronavírus em solo americano e brasileiro. E viajar para as Américas apenas para disputar uma etapa seria de alto custo para as equipes, numa temporada já marcada pelas dificuldades econômicas.

O calendário de 2021, no entanto, continuará com 23 provas porque a direção da F-1 colocou a Turquia na temporada, de última hora, como aconteceu em 2020. No ano passado, a etapa realizada em Istambul foi o palco da conquista do heptacampeonato do inglês Lewis Hamilton.

Agora os promotores da corrida canadense vão tentar garantir os ingressos para os próximos anos daqueles que compraram as entradas tanto para a corrida deste ano quanto para a de 2020.

Os carros da F-1 vão voltar para a ista neste fim de semana com o GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Será a terceira etapa do ano.