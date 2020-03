Por coronavírus na Itália, Fórmula E adia mais uma etapa da temporada

A organização da Fórmula E adiou mais uma etapa da temporada em razão do coronavírus. Desta vez foi a corrida marcada para Roma, capital da Itália, país mais afetado pelo surto na Europa. A prova, marcada para o dia 4 de abril, está sem data definida no calendário do campeonato.

"Como consequência do caso de emergência sanitária em andamento na Itália e, de acordo com as definições estabelecidas no decreto ministerial sobre medidas para combater e conter a disseminação do Covid-19 no país, que inclui grandes eventos esportivos com multidões e espectadores nas proximidades, não vai ser mais possível organizar a etapa de Roma, em 4 de abril de 2020", registrou a F-E, em comunicado.

A competição de carros elétricas, que conta com os brasileiros Felipe Massa e Lucas Di Grassi, anunciou que pretende avaliar nova data para a prova após consultar as entidades e autoridades envolvidas com a organização.

Trata-se da segunda etapa adiada em razão do novo vírus. Antes, a F-E adiara a prova marcada para Sanya, na China, no dia 21 deste mês. Antes, a organização já havia tirado a etapa de Hong Kong da temporada em razão dos seguidos protestos contra o governo local nos últimos meses.

A preocupação com o calendário, contudo, segue viva na categoria. Isso porque as próximas etapas serão na Europa e na Ásia, os dois continentes com mais casos de coronavírus. A corrida seguinte será em Paris, no dia 18 de abril. Depois, há provas marcadas para Seul, Jacarta e Berlim.