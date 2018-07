Porta-voz diz que Schumacher 'está melhorando'

A porta-voz de Michael Schumacher, Sabine Kehm, voltou a afirmar que o heptacampeão da Fórmula 1 continua apresentando melhora em sua lenta recuperação, em entrevista divulgada nesta sexta-feira. "Estamos felizes em dizer que ele continua melhorando e eu sempre digo isto levando em consideração a gravidade das lesões que ele sofreu", afirmou Kehm, em entrevista divulgada por um dos patrocinados do ex-piloto alemão.

A profissional, contudo, não deu qualquer detalhe sobre o processo de recuperação de Schumacher. Sem citar datas ou prazos, disse apenas que a recuperação será longa. "Claro que (a recuperação) ainda levará um longo tempo para todos os envolvidos na briga, e estamos felizes por enfrentar esta batalha."

Maior campeão da história da Fórmula 1, Schumacher sofreu grave acidente no fim de dezembro de 2013, quando esquiava nos alpes franceses. Em estado crítico, foi levado às pressas para o hospital e correu sério risco de morte. Desde então, seu estado de saúde e sua recuperação são completamente mantidos em sigilo pela família. Em novembro do ano passado, o ex-piloto francês Phillipe Streiff disse que o colega alemão estava "paralisado, em uma cadeira de rodas", em sua casa. A família de Schumacher, porém, nunca confirmou as informações.