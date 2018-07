Porto Alegre assina protocolo para receber a Fórmula Indy em 2012

Segundo o acordo, a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Rio Grande do Sul vão formar um grupo de trabalho com a intenção de preparar a assinatura do contrato. A ideia é a de que a prova no Sul do Brasil seja chamada de etapa do Mercosul em uma tentativa de internacionalização da corrida. O País recebe a etapa de São Paulo da Fórmula Indy, no circuito de rua do Anhembi, desde 2010.

"Estamos unindo esforços para viabilizar essa iniciativa. O grupo de trabalho agora irá buscar apoio institucional e fazer as demais articulações para a viabilização da prova em 12 de setembro do ano que vem. E que esta se torne permanente na cidade", afirmou Fortunati, prefeito de Porto Alegre.

