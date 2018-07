Português é punido e espanhol fica próximo do título das motos

Depois de tirar dois minutos do líder Marc Coma (ESP) na 11.ª etapa do Rali Dacar e ficar apenas cinco minutos do piloto da KTM, o português Paulo Gonçalves recebeu um balde de água fria nesta sexta-feira. O pilotoda Honda foi penalizado pela organização em 16 minutos, por troca de motor após a 10.ª etapa. Além dele, Joan Barreda, vencedor da especial de quinta-feira, foi punido, porém em 45 minutos, uma vez que efetuou a troca pela segunda vez na competição, e perdeu o primeiro lugar no trecho cronometrado.

Com as punições aos pilotos Honda, Marc Coma tem tudo para conquistar o pentacampeonato. O espanhol lidera a categoria com o tempo total de 41h43min03s, mais de 21 minutos de diferença para o segundo colocado Paulo Gonçalves. O australiano Toby Price (KTM) é o terceiro, 31min43s atrás do ponteiro, seguido do chileno Pablo Quintanilha (KTM).

Com isso, o eslovaco Ivan Jakes (KTM) ficou com a vitória na 11.ª etapa, que ocorreu entre Cachi e Termas de Rio Hondo, na Argentina. O português Ruben Faria (KTM) terminou em segundo, apenas oito segundos atrás, e Toby Price, o terceiro, com 42s de diferença.

O brasileiro Jean Azevedo, da Honda South America Rally Team, que havia terminado em 24.º, ganhou posições com as punições e ficou na 20.ª colocação.

CLASSIFICAÇÃO

11ª ETAPA/MOTOS

1.º Ivan Jakes (SVK), (KTM) 3h28min08s

2,º Ruben Faria (POR), (KTM) +8s

3.º Toby Price (AUS), (KTM) +42s

4.º Marc Coma (ESP), (KTM) +1min05s

5.º Pablo Quintanilla (CHL), (KTM) 2min38s

20.º Jean Azevedo (BRA) (Honda) +15min13s

22.º Paulo Gonçalves (POR) (Honda) +14min42s

40.º Joan Barreda (ESP) (Honda) +43min25s

GERAL/APÓS 11 ETAPAS

1.º Marc Coma (ESP), (KTM) 41h43min03s

2.º Paulo Gonçalves (POR), (Honda) +21min12s

3.º Toby Price (AUS) (KTM) +31min43s

4.º Pablo Quintanilla (CHL), (KTM) +33min15s

5.º Stefan Svitko (SVK) (KTM) +48min07s

22.º Jean Azevedo (BRA) 24 (Honda) +6h22min48s