Português Miguel Oliveira vence pela primeira vez na temporada da MotoGP

O português Miguel Oliveira (KTM RC 16) conquistou sua primeira vitória da temporada da MotoGP, ao vencer, neste domingo, a etapa da Catalunha, no circuito de Montmeló, em Barcelona. O francês Johann Zarco e o australiano Jack Miller, ambos da Ducati Desmosedici GP21, completaram o pódio. A próxima etapa do Mundial está prevista para dia 20, no circuito de Sachsenring, na Alemanha.

O francês Fabio Quartararo, com problemas em seu macacão, teve de diminuir o ritmo nas últimas voltas e acabou na quarta colocação, mas ainda mantém a liderança na classificação do Mundial, agora com 118 pontos, contra 101 do compatriota Zarco e 28 à frente de Miller.

Os espanhóis só surgiram na quinta posição com Joan Mir (Sizuki Ecstar Suzuki), campeão do ano passado, que fez uma bela corrida, e Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) em sexto. O italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) foi o sétimo, à frente do sul-africano Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing KTM). O italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT Yamaha) foi o oitavo, seguido pelo compatriota Enea Bastianini (Avintia Esponsorama Ducati).

Nenhum dos pilotos da equipe Repsol Honda conseguiu terminar a prova. Marc Márquez, que largara em 13º, fazia uma corrida de recuperação, mas sofreu uma queda, tentou voltar, mas sua moto não teve condições, após 14 voltas. Pol Espargaró completou 20 giros. Outro que caiu, após nove voltas, foi o veterano Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), quando estava em 13º lugar.