Posição no grid será fundamental em Mônaco, diz Vettel Líder isolado do Mundial de Fórmula 1, com 41 pontos à frente do segundo colocado Lewis Hamilton - 118 a 77 -, o alemão Sebastian Vettel não quer saber de relaxar por conta da vantagem. Por isso, um dia após sua vitória do último domingo em Barcelona, ele já pensa na prova do próximo final de semana: o GP de Mônaco.