'Posso ser o 8º vencedor deste ano', projeta Felipe Massa

VALÊNCIA - Felipe Massa mostrou confiança nesta quinta-feira, às vésperas do GP da Europa de Fórmula 1. Embalado pela boa performance na última etapa, o brasileiro acredita que poderá ser o oitavo vencedor em oito corridas diferentes nesta temporada no circuito de rua de Valência, onde já venceu em 2008.

"Se você observar como tantas coisas mudaram nas corridas deste ano, em relação à estratégia e outras situações, então muitos pilotos têm chance de vencer. E, claro, eu me incluiria nesta categoria. Ficaria muito feliz em ser o oitavo vencedor do ano", comentou Massa, que mostrou grande ritmo no Canadá, há duas semanas, mas acabou terminando em 10º por causa de um erro no início da prova.

Para Massa, as mudanças promovidas pela Ferrari no carro foi o grande responsável pelo seu crescimento, depois de um início de fracas performances. "Mudamos muitas coisas no carro, que facilitaram a minha direção. Também diz mudanças no acerto, que no início foram para o lado errado. Mas depois encontramos boas soluções".

Mesmo confiante, o brasileiro evita fazer previsões sobre o desempenho da Ferrari no circuito de rua de Valência. "Está muito difícil fazer previsões neste ano. Mas melhoramos o carro um pouco e, toda vez que entramos na pista, trazemos alguma novidade. Espero que neste circuito a gente possa dar mais um passo além em nossa performance".