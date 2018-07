Potencial do carro anima Schumacher para temporada de Fórmula 1

KUALA LUMPUR - Apesar do abandono na primeira prova do ano, no GP da Austrália, por conta de um problema no câmbio, o alemão Michael Schumacher está convencido de que a Mercedes dará trabalho nesta temporada da Fórmula 1. O heptacampeão mundial se disse animado com o desempenho do carro em Melbourne e apontou que a equipe deverá entrar na briga com McLaren, Red Bull e Ferrari pelas primeiras colocações.

"Depois da decepção de como a primeira corrida em Melbourne acabou, estou voando para a Malásia com uma grande ansiedade, porque vimos na Austrália que o nosso carro é capaz de nos colocar na briga. Claro, não nos esquecemos que o circuito de Melbourne não é realmente representação da verdadeira imagem da competição, mas mesmo assim o carro me dá uma sensação boa para o que vier na temporada", afirmou.

Depois das mudanças de regulamento na Fórmula 1, os pilotos tiveram que se habituar aos novos carros e, de acordo com Schumacher, a primeira prova do ano ainda foi influenciada por esta alteração. Assim, o alemão espera que no GP da Malásia, que acontecerá no próximo final de semana, todos estejam mais habituados, o que fará com que "a força real" das equipes seja vista.

"Sepang será interessante para todo mundo porque vai ser a primeira pista com a força real de todos os carros. A mistura de curvas rápidas e lentas dá uma boa indicação de como você está, o que sempre faz da corrida da Malásia divertida para pilotos e engenheiros, e, no geral, um grande desafio para ambos e para o carro. Estou ansioso para isto", declarou.