Power fatura pole e Castroneves larga em terceiro na etapa de Iowa da Indy

Último piloto a ir para a pista no treino de classificação da etapa de Iowa, o australiano Will Power aproveitou muito bem a oportunidade para faturar a pole position na sessão de classificação deste sábado, garantindo o primeiro lugar com a velocidade média de 185,210mph.

Este é o terceiro ano consecutivo que um piloto da Penske conquista a pole position no circuito oval de Iowa. Além disso, Power passa a somar quatro poles em 2017 e 48 na sua carreira, se igualando a Bobby Unser como quarto piloto que largou mais vezes em primeiro lugar na história da Indy.

O "problema" para Power, que já havia sido pole dessa etapa em 2010, é que nos últimos dez anos, o piloto que largou do primeiro lugar em Iowa nunca venceu a prova. Será, portanto, esse jejum que ele vai tentar encerrar neste domingo.

Quem mais se aproximou de Power na sessão de classificação deste domingo foi o norte-americano J.R. Hildebrand, da Carpenter, com 183,811mph. E a primeira fila do grid será completada pelo brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, com 183,712mph.

Ed Carpenter, proprietário da equipe com o seu nome, foi o quarto colocado na sessão classificatória, seguido do japonês Takuma Sato, da Andretti e equipado com motor Honda, sendo o primeiro a interromper o domínio da Chevrolet no grid, à frente do russo Mikhail Aleshin, da Schmidt Peterson.

O brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, garantiu o sétimo lugar. E a relação dos dez primeiros colocados do grid foi completada, em ordem, pelo britânico Ed Jones, pelo canadense James Hinchcliffe e pelo norte-americano Graham Rahal.

Líder do campeonato, o neozelandês Scott Dixon vai largar da modesta 17ª posição na etapa do Iowa, a 11ª das 17 previstas para a temporada 2017 da Indy e que terá 250 voltas neste domingo, com início previsto para as 18h30 (horário de Brasília).