Power leva pole da etapa de Indianápolis; Castroneves sai em 10º

Will Power faturou nesta sexta-feira a pole da etapa de Indianápolis da Fórmula Indy, que será realizada neste sábado, nos Estados Unidos. O piloto australiano da equipe Penske garantiu o primeiro lugar ao cravar o tempo de 1min09s818 na última volta que deu no treino de classificação.

+ Notícias de velocidade

Essa também foi a 51ª pole de Power na história da categoria norte-americana. E, com a marca, ele ultrapassou o brasileiro Helio Castroneves, seu companheiro de Penske, como terceiro piloto a sair mais vezes na primeira posição do grid na Indy. Helinho estava empatado com o piloto da Austrália, com 50 poles cada um. O recordista deste ranking é o ex-piloto Mario Andretti, com 67, seguido por A.J. Foyt, com 53.

Curiosamente, Castroneves teve esta marca quebrada por Power na mesma etapa em que fez o seu retorno ao grid da Indy e conquistou apenas o décimo lugar no treino de classificação desta sexta, com o tempo de 1min10s185.

O veterano piloto brasileiro disputou o seu último campeonato completo da categoria norte-americana no ano passado, mas nesta temporada foi chamado pela Penske para disputar apenas a prova deste sábado e também as tradicionais 500 Milhas de Indianápolis, corrida que será realizada no próximo dia 27.

Pole neste sábado, Power já venceu por duas vezes a etapa de Indianápolis, onde a segunda posição do grid foi obtida nesta sexta pelo canadense Robert Wickens, da Schmidt Peterson, ao cravar o tempo de 1min09s905. O francês Sebastien Bourdais, da Dale Coyne, sairá em terceiro após cronometrar 1min09s945.

Outros dois brasileiros que participaram do treino de classificação desta sexta, Tony Kanaan, da Foyt, ficou em 12º, com 1min10s359, enquanto Matheus Leist, também da Foyt, ficou apenas em 21º, com 1min10s643. A corrida deste sábado terá largada às 16h30 (de Brasília).