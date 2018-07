Power vence e Castroneves fica em 2º na Indy no Canadá

Depois de largar na segunda posição, o australiano Will Power venceu neste domingo a etapa de Edmonton da Fórmula Indy. A segunda colocação da prova canadense ficou com o brasileiro Helio Castroneves, da Penske, que exerceu uma forte pressão sobre o vencedor no final da corrida, mas acabou terminando 0s808 atrás do seu companheiro de equipe.

Com o resultado obtido em Edmonton, Power reduziu a vantagem do líder do campeonato, o escocês Dario Franchitti, da Ganassi, que terminou na terceira posição e chegou aos 388 pontos - o australiano tem 350. Já Castroneves está apenas em nono no geral, com 212.

A quarta colocação da etapa canadense da Indy ficou com o brasileiro Tony Kanaan, da equipe KV, que subiu um posto e também está na quarta posição na classificação, com 253 pontos. Scott Dixon, que ficou apenas em 23.º neste domingo, é o terceiro no geral, com 282.

Outros dois pilotos do País na disputa da prova em Edmonton, Vitor Meira e Bia Figueiredo ficaram na 12.ª e 13.ª colocações, respectivamente. Já o japonês Takuma Sato, que largou da pole, cruzou a linha de chegada na decepcionante 21.ª posição.

Confira a classificação da etapa de Edmonton da Fórmula Indy:

1) Will Power (AUS/Penske), em 1h57min22s517

2) Hélio Castroneves (BRA/Penske), a 0s808

3) Dario Franchitti (ESC/Ganassi), a 1s173

4) Tony Kanaan (BRA/KV), a 11s150

5) Justin Wilson (ING/Dreyer & Reinbold), a 11s783

6) Sébastien Bourdais (FRA/Dale Coyne), a 12s668

7) Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Autosport), a 18s025

8) Mike Conway (ING/Andretti Autosport), a 18s356

9) Danica Patrick (EUA/Andretti Autosport), a 21s043

10) Ryan Briscoe (AUS/Penske), a 31s157

11) JR Hildebrand (EUA/Panther), a 35s540

12) Vitor Meira (BRA/Foyt), a 37s557

13) Bia Figueiredo (BRA/Dreyer & Reinbold), a 1min07s245

14) Marco Andretti (EUA/Andretti Autosport), a 1min10s201

15) James Hinchcliffe (CAN/Newman-Haas), a 1min11117

16) Sebastian Saavedra (COL/Conquest), a 1min15s781

17) Alex Tagliani (CAN/Sam Schmidt), a 1min15s886

18) James Jakes (ING/Dale Coyne), a 1min16s189

19) Charlie Kimball (EUA/Ganassi), a 1 volta

20) Ernesto Viso (VEN/KV), a 1 volta

21) Takuma Sato (JAP/KV), a 1 volta

22) Oriol Servià (ESP/Newman-Haas), a 4 voltas

23) Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 6 voltas

Não completaram a prova:

Simona de Silvestro (SUI/HVM)

Graham Rahal (EUA/Ganassi)

Paul Tracy (CAN/Dragon)