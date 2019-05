Prefeitura e Governo de SP divergem de Bolsonaro sobre mudança do GP Brasil de F-1

A prefeitura de São Paulo e o Governo de São Paulo emitiram nota em conjunto na noite desta quarta-feira que vai de encontro ao que foi informado pela Interpub, empresa responsável pela realização do GP do Brasil de F1 no Autódromo de Interlagos. A nota informa que existe contrato em vigor com validade até dezembro de 2020 e que acredita que será renovado em 2021.

O posicionamento do Governo e da Interpub foram divulgados após a afirmação do presidente Jair Bolsonaro indicando que a corrida passará a ser realizada no Rio de Janeiro a partir do ano que vem, após a construção de um novo autódromo em Deodoro, na zona oeste da cidade.

O acordo em vigor entre Interlagos e a Fórmula 1 foi assinado em 2014. Como contrapartida pelo contrato, o autódromo recebeu nos últimos anos recursos federais de R$ 160 milhões para reformar e ampliar o paddock, uma antiga exigência das equipes. Na última renovação uma das cláusulas previa a possível renovação do vínculo por mais cinco anos.

Confira a íntegra da nota feita em conjunto entre Prefeitura e Governo de SP:

A propósito do Grande Prêmio Brasil de F1, O Governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo informam que:

1 - há um contrato em vigor com a empresa responsável pela organização do GP Brasil de F1, válido até dezembro de 2020.

2 - desde novembro de 2018, a Prefeitura de São Paulo atua para a renovação do contrato do GP Brasil de F1 na cidade de São Paulo, a partir de 2021. Há convicção de que o bom entendimento vai prevalecer.

3 - a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo desconhecem qualquer obstáculo que possa inviabilizar a renovação do referido contrato.

4 - o projeto de concessão do Autódromo de Interlagos ao setor privado, elaborado pela gestão João Doria e mantido pela administração Bruno Covas, tramita na Câmara Municipal e representa um importante ativo para a manutenção da área em sua proposta original, ou seja, o Autódromo Internacional de Interlagos.

Prefeitura de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo

08 de maio de 2019