Prefeitura e governo federal liberam R$ 43 milhões para obras em Interlagos

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou neste domingo a assinatura de um contrato para a liberação de R$ 43 milhões para obras no autódromo de Interlagos. O acordo foi assinado com o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, e tem como objetivo modernizar a área dos boxes, que terão a altura do teto aumentada para propiciar mais espaço para o trabalho das equipes, além de concretizar a cobertura do paddock.

"Vamos fazer a cobertura do paddock e a reforma dos boxes. Enquanto o processo de privatização não avança na Câmara Municipal, a gente continua a tratar bem do autódromo, porque sabe da importância dele para a cidade de São Paulo", afirmou Covas durante visita a Interlagos antes da largada para o GP do Brasil de Fórmula 1.

A quantia de R$ 43 milhões integra o pacote de R$ 160 milhões investidos desde 2014 na revitalização do autódromo. A reforma bancada com recursos federais foi assegurada como contrapartida para renovação de contrato da organização do GP do Brasil com a Fórmula 1. O acordo possibilita a Interlagos estar garantido no calendário da categoria até 2020.

Segundo a prefeitura, R$ 116,7 milhões já foram repassados pelo governo federal em cinco etapas entre 2014 e 2018. O montante serviu para construir aáres como um novo edifício de apoio, centro operacional e galeria técnica para fiação elétrica e dutos sanitários. O asfalto também foi revitalizado, assim como o espaço do paddock foi ampliado. O valor liberado neste domingo corresponde à última etapa da reforma no autódromo.

Covas afirmou não ser possível estimar prazos para a reforma, por ter de esperar o avanço das etapas da licitação. "A prefeitura tem que trabalhar independentemente do processo de privatização. Vamos continuar trabalhando a favor do autódromo", disse. "A prefeitura vai continuar a tratar do autódromo até o último momento em que for a detentora do espaço", completou.

O projeto de privatização de Interlagos está na Câmara Municipal. Covas explicou neste domingo que neste momento prioriza a discussão do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) do Jurubatuba, para poder ser determinado parâmetros sobre a construção de prédios e manutenção da pista.